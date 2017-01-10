Вузы собираются сократить большое число специальностей
Общество
10 января 2017
АА
В Беларуси вводится новый классификатор вузовских специальностей. Какие именно специальности сократят, пока не сообщается.
фото: РИА Новости
Ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета доуниверситетского образования БГУ Вячеслав Молофеев отметил, что большое количество специальностей в Беларуси может быть сокращено, передает БЕЛТА.
По его словам,"ситуация в ближайшее время может серьезно измениться в связи с введением новых Кодекса об образовании и классификатора специальностей".
Декан факультета электрификации БГАТУ Карина Гаркуша пояснила, что речь в данном случае идет о профилизации. "Появятся профили", - сказала она.
В вузах не ожидают существенного изменения предпочтений абитуриентов в этом году. Так, в БГПУ имени М. Танка прогнозируют повышенный спрос на специальности, связанные с изобразительным искусством, компьютерной графикой, психологией.
Абитуриенты БГУ традиционно будут активнее подавать документы на специальности информационного, химико-биологического, экономического профиля.
Высокий интерес сохранится к правоведению, международным отношениям.
Вузы прогнозируют рост проходных баллов в связи с увеличением числа абитуриентов и изменениями в правила приема. Однако профориентационной работе, привлечению абитуриентов в свои стены учреждения высшего образования по-прежнему будут уделять серьезное внимание.
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