Бизнес назвал самые коррумпированные госслужбы

Согласно опросу малого и среднего бизнеса, проведенного ИПМ, наиболее подвержены коррупции такие сферы, как санитарный и пожарный надзор и госзаказы.
Исследовательский центр ИПМ опубликовал аналитическую работу о проблемах коррупции в оценках белорусского малого бизнеса. Исследование основывается на опросе 400 малых и средних предприятий (МСП), проведенного в апреле-мае 2016 года.
Самые коррумпированные госсектора
В работе выявлены пять сфер государственного регулирования, наиболее подверженных злоупотреблениям и коррупции по мнению МСП. Ими стали санитарный и пожарный надзор, получение государственных заказов и участие в тендерах, получение различных разрешений в местных органах власти, а также гигиеническая регистрация и сертификация.
Указанные сферы по данным опросов 2014 г. и 2016 г. фактически не различаются, что свидетельствует о хроническом характере данных проблем для малого и среднего бизнеса.
В целом опрошенные бизнесмены поставили коррупцию на 9 по важности место среди 22 основных барьеров, препятствующих развитию бизнеса в Беларуси. Есть основания полагать, что острота данной проблемы за последние годы несколько снизилась. В частности, в 2014 г. и 2015 г. коррупция занимала 3–5 и 5 позицию соответственно.
Предприятиям был предложен вопрос о распространенности коррупции в их сфере деятельности. 45% МСП назвали уровень коррупции низким. По сравнению с 2014 годом уменьшилось число тех, кто считает уровень коррупции высоким – с 35% до 22%.
Наиболее низкие уровни оценки коррупции наблюдались у руководства более крупных предприятий, нацеленных на развитие бизнеса.
В коррупции виноваты корыстолюбивые чиновники
Согласно опросу, коррупция наиболее негативно влияет на рост и развитие частного бизнеса, экономический рост в целом, а также на эффективность работы органов государственного управления.
Также бизнесменов спрашивали о причинах коррупции. На первое место МСП поставили корыстолюбие государственных служащих, на втором – терпимость общества к коррупции, на третьем – высокая степень государственного регулирования экономики.
Показательно, что низкая заработная плата государственных служащих, по мнению респондентов, является наименее важной причиной коррупции в стране.
Большинство респондентов (более 64%) не видит никаких изменений в борьбе с коррупцией за последний год.
Аналитики ИПМ рассчитали индекс восприятия коррупции по своим данным, чтобы сравнить его с показателем международной организации Transparency International.
В 2015 году индекс восприятия коррупции Transparency International для Беларуси составил 32 балла, что соответствовало 107 месту среди рассматриваемых стран.
ИПМ провел пересчет со своими данными, получив уровень восприятия коррупции в 60 баллов. Это соответствовало бы 30–35 месту в рейтинге, наряду с такими странами как Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и Словения.
«Мы не ставили задачу усомниться в правильности результатов Transparency International относительно Беларуси. Здесь следует учитывать, что это лишь мнение малого и среднего бизнеса по поводу уровня коррупции в сфере МСП, а не общества в целом», - подчеркнули в ИПМ.
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