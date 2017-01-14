МТС подтверждает отличное качество связи

Мобильный оператор МТС постоянно подтверждает стабильно высокое качество своей связи на белорусском рынке, о чем свидетельствует и недавнее независимое исследование «Качество мобильной связи в странах СНГ, Украины и Грузии».

«В Беларуси операторы всегда находятся в условиях жесткой конкурентной борьбы за абонента. Поэтому, чтобы быть лучшими для своих клиентов, мы работаем, последовательно придерживаясь принципов инновационности. Именно МТС является одним из лидеров по внедрению передовых технологических решений. Так, наша компания первой в Беларуси предоставила голосовые вызовы высокой четкости HD Voice и длительное время оставалась единственным оператором, кто перешел на новый стандарт качества голосовой связи и неизменно поддерживает ее высокий уровень. Мы первыми предложили своим абонентам воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Такая позиция позволяет нам предоставлять своим клиентам сервис, услуги и технологии только отличного качества и степени комфорта. И позитивный опыт наших абонентов неизменно доказывает правильность избранной нами стратегии», – прокомментировал Алексей Тяжких, руководитель технического департамента МТС.

Так, в соответствии с результатами недавнего независимого исследования «Качество мобильной связи в странах СНГ, Украины и Грузии», МТС показал объективно лучшие результаты по ключевым позициям, и в первую очередь - по передаче данных и стабильности голосовых соединений. При этом оператор продемонстрировал отличное, паритетное с конкурентом качество передачи речи (разница в 0,08 балла совершенно не слышима абонентом).

Кроме того, в конце 2016 года МТС применил новую для Беларуси технологию Crystal Voice, которая позволяет без обрывов передавать голос собеседника, находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой станции. Эта технология дает оператору дополнительное конкурентное преимущество.

Ниже приведены результаты исследования.

1.Оценка качества голосового сервиса.

2. Оценка качества сервисов передачи данных (средние и максимальные скорости загрузки данных).

Исследование проводила российская компания DMTel, занимающаяся поставкой оборудования и программного обеспечения для радиоизмерений сотовых сетей, которая в июле-ноябре минувшего года протестировала качество связи у мобильных операторов стран СНГ. «Представленные результаты отражают позиции операторов в период выполнения работ на маршруте драйв-теста и не распространяются на сети в целом. Необходимо учитывать, что отраженные в отчете данные носят локальный характер и не предназначены для определения «лучших» либо «худших» операторов. В материалах компании DMTel представлены только фактические результаты исследования и список операторов, лидирующих по совокупности характеристик качества услуг в сетях мобильной связи на территории столиц и крупных городов стран СНГ, Грузии и Украины. Наш текст не содержит сравнения результатов измерений и относительных позиций операторов»,– прокомментировал ситуацию Владимир Владимиров, генеральный директор группы компаний DMTel.

Тем не менее, уже в ближайшее время будет проводиться новый мониторинг, результатом которого, уверены в компании, станет очередное подтверждение стабильно высокого качества услуг МТС, прежде всего – премиум-качества услуг передачи данных.