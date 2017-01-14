Стоит ли белорусам ждать ослабления визового режима с Евросоюзом

Как заявил на днях глава главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко, снижение стоимости шенгенской визы до 35 евро для белорусов увязано с соглашением о реадмиссии, выполнить которое в понимании ЕС Беларусь сегодня не может.

Фисенко пояснил, что за последние два года Евросоюз в связи с наплывом мигрантов пересмотрел свои подходы к решению визового вопроса. «Честно говоря, в 2015 году, два года назад, отношение к этому вопросу было одним, но после миграционного кризиса в Европе произошла определённая переоценка ценностей, в том числе и на экспертном уровне, и в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы не считаем, что мы согласны выполнить соглашение о реадмиссии в том понимании, как это считает необходимым Евросоюз. У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры и так далее. Необходимо быть реально готовыми принимать людей, которые будут возвращаться к нам в рамках процедуры реадмиссии", - цитирует Фисенко БЕЛТА. Как пояснил предствитель МИДа, для выполнения этой процедуры нужно время и деньги.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь обязана принимать обратно подлежащих депортации граждан - как своих, так и тех, что выехали в другую страну с ее территории.

Впрочем, в представительстве Евросоюза в Беларуси, комментируя БелаПАН заявление Игоря Фисенко, сообщили, что переговоры по соглашению о реадмиссии между ЕС и Беларусью в основном завершились в марте 2015 года.



"Но формальное заключение соглашения зависит от решения вопросов, связанных с соглашением об упрощении визового режима. Евросоюзу неизвестно о каких-то отличиях в интерпретации положений соглашения. В то же время ожидается, что эксперты обеих сторон встретятся в ближайшее время, чтобы разобраться с любыми вопросами, которые могут оставаться невыясненными", — отметили там.



В представительстве также подчеркнули: главным при проведении переговоров был и остается тот принцип, что оба соглашения (об упрощении визового режима и о реадмиссии) должны вступить в силу и применяться одновременно.



В ближайшее время, сообщили в представительстве, должна начаться реализация проекта в рамках программы "Партнерство в сфере мобильности".

Проект будет осуществляться за средства ЕС в объеме 7 млн евро, он направлен на то, чтобы "помочь Беларуси в борьбе с нерегулярной миграцией и, кроме всего прочего, поддержать ее в реализации соглашения о реадмиссии". Важным компонентом при реализации проекта является предоставление Беларуси помощи в создании нескольких новых центров размещения мигрантов в рамках "Партнерства в сфере мобильности".