Миссия МАГАТЭ оценит безопасность площадки Белорусской АЭС
Общество
13 января 2017
АА
С 16 по 20 января в Беларуси будет работать миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
фото: dumka.org.ua
Миссия даст оценку безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий с целью анализа соответствия проектных параметров площадки для Белорусской АЭС (миссия SEED — Site and External Events Design Review Service).
В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.
Решение о проведении миссии было принято белорусской стороной. Запрос на проведение миссии направлен белорусской стороной в МАГАТЭ в сентябре 2014 года, сообщили в Минэнерго.
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