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Миссия МАГАТЭ оценит безопасность площадки Белорусской АЭС

Общество

13 января 2017

АА

С 16 по 20 января в Беларуси будет работать миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Миссия МАГАТЭ оценит безопасность площадки Белорусской АЭС

фото: dumka.org.ua

Миссия даст оценку безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий с целью анализа соответствия проектных параметров площадки для Белорусской АЭС (миссия SEED — Site and External Events Design Review Service).

В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ  из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.

Решение о проведении миссии было принято белорусской стороной.  Запрос на проведение миссии  направлен белорусской стороной в МАГАТЭ в сентябре 2014 года, сообщили в Минэнерго.

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