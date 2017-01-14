На зампреда Минского райисполкома заведено уголовное дело
Общество
13 января 2017
АА
Чиновник, по мнению правоохранителей, незаконно предоставил своей сестре земельный участок.
фото: sakhalife.ru
Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Зампред исполкома подозревается в том, что он, работая ранее председателем сельского исполнительного комитета, совместно с ведущим специалистом землеустроительной службы указанного райисполкома незаконно предоставил его сестре земельный участок в частную собственность, чем причинил ущерб государству на сумму более 12 тыс. долларов.
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