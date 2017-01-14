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На зампреда Минского райисполкома заведено уголовное дело

Общество

13 января 2017

АА

Чиновник, по мнению правоохранителей, незаконно предоставил своей сестре земельный участок.

На зампреда Минского райисполкома заведено уголовное дело

фото: sakhalife.ru

Уголовное дело возбуждено  по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Зампред исполкома подозревается в том, что он, работая ранее председателем сельского исполнительного комитета, совместно с ведущим специалистом землеустроительной службы указанного райисполкома незаконно предоставил его сестре земельный участок в частную собственность, чем причинил ущерб государству на сумму более 12 тыс. долларов.

В начале января прокуроры успели завести еще ряд коррупционных дел, в которых снова фигурируют работники сферы ЖКХ. Так, прокуратурой Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора УКП «Жилкомхоз» (г.Могилев), который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Тем самым предприятию причинен ущерб на сумму 57 тыс. рублей.

Прокуратурой Дрибинского района возбуждено уголовное дело в отношении директора Дрибинского УКП «Жилкомхоз», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 12 тыс. рублей.

Прокуратурой Россонского района возбуждено уголовное дело в отношении директора УП «ЖКХ Россонского района», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей. 

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