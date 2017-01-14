Поправки в Кодекс об образовании: в первый класс – с пяти лет, в классах – до 30 учеников
Общество
13 января 2017
АА
Министерство образования озвучило изменения, которые планируют внести в новую редакцию Кодекса об образовании.
фото: vmnews.ru
Согласно новой редакции школьники смогут идти в первый класс с 5 лет, пишет «СБ».
Во-вторых, факультативы в субботу разрешат для учеников не только 9 - 11 классов, но и для 5 - 8 классов.
В-третьих, наполняемость классов увеличат до 30 учеников. Сейчас в средней школе максимум 25 учеников в классе, а в лицеях и гимназиях - 20. При этом окончательное решение о наполняемости классов остается за учредителем учебного заведения, который должен учесть все обстоятельства: количество детей в микрорайоне, санитарные нормы.
Как сообщила Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования, новая редакция Кодекса обзаведется нормой о профильном образовании, планируют сократить и количество видов учреждений образования. Речь идет о вечерних школах, учебно-производственных комбинатах и комплексах "детский сад - школа". Что касается последних, за учреждениями общего среднего образования при этом останется право реализовывать программы дошкольного образования.
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