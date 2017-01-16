Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков.

"У нас есть частная компания "Белэкполь", которая располагает очень современными технологиями по очистке сточных вод (это значительная проблема в Египте). Компания уже провела здесь исследования. Наши технологии подошли египтянам, которые очень придирчивы: они направляли делегацию в Минск для изучения этой темы, побывали на месте, посмотрели, как эта технология работает в Беларуси. Сейчас они готовы заключать с нами контракт", - сообщил Сергей Рачков. Ожидается, что первый контракт на сумму около 3 млн долларов будет подписан во время официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет, сообщает БЕЛТА.

"В целом, во время визита Президента Беларуси мы планируем подписать более десятка коммерческих контрактов и меморандумов о сотрудничестве. Цифра будет достаточно серьезная", - обратил внимание дипломат.