Мининформ заблокировал одиннадцать сайтов из-за «ненадлежащей» рекламы
Общество
16 января 2017
АА
Министерство информации заблокировало 11 сайтов из-за размещения «ненадлежащей» рекламы, говорится в сообщении на сайте ведомства.
фото: tut.by
В соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 10 января 2017 года Мининформ ограничил доступ к сайтам dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by, fxline.by, landing.fxline.by, streamforex.by, weltrade.ru, by.weltrade.com, stforex.com, ru.mtrading.com, mtrading.by.
«На ресурсах dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by размещалась реклама о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц физическими лицами, не включенными в реестр микрофинансовых организаций в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 „О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении министерства.
Остальные восемь других сайтов были заблокированы из-за рекламы организаций, которые не включены в реестр форекс-компаний.
Напомним, что это не первый случай, когда Мининформ ограничивает доступ к интернет-ресурсами из-за нарушения законодательства в сфере рекламы. Например, в декабре ведомство также заблокировало сайт, который размещал рекламу о микрозаймах от физлиц. Ранее — за рекламу о продаже наркотиков и доставки алкоголя, пишет tut.by.
Всего за 2016 год Министерство информации ограничило доступ к 47 информационным ресурсам, к одному из которых доступ уже возобновлен. Из них 21 был заблокирован за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, 13 — экстремистских материалов, 11 — ненадлежащую рекламу, 2 — за пропаганду порнографии, насилия и жестокости.
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