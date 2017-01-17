Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Изменения в правила поступления в вузы были ожидаемы и готовились по результатам анализа последней вступительной кампании, отметил министр образования Игорь Карпенко в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1». Теперь указом президента № 4 от 9 января 2017 года абитуриентам разрешили сдавать четыре ЦТ при поступлении, а срок действия сертификатов централизованного тестирования продлен до двух лет, пишет TUT.BY.

В частности Карпенко обратил внимание на изменение, позволяющее выпускникам педклассов поступать в вузы по результатам собеседования. «Нам необходимы мотивированные молодые люди, которые придут в педагогическую сферу», — сказал министр.

Карпенко также считает, что уровень тех, кто претендует на высшее образование, должен быть достаточно высок. «Нонсенс, когда ты приходишь в класс, смотришь журнал — есть ребята, которые получают пятерки-шестерки и при этом говорят, что они будут поступать в вузы. Но, наверное, чтобы поступать в высшие учебные заведения, нужен более высокий балл», — отметил он.

Министр добавил, что поступление — только первый шаг, а дальнейшую учебу многие не тянут.

При этом он отметил заслугу введенного централизованного тестирования, с помощью которого удалось обеспечить равнодоступность к системе образования и искоренить коррупционную составляющую.

При этом он признал и недостатки ЦТ. «Есть разговор о том, что мы за сертификатами не видим личность абитуриента. Надо подумать, что сделать для того, чтобы увидеть, насколько молодой человек мотивирован на ту или иную профессию. В России, например, пишут эссе, у нас есть на некоторые специальности внутренний экзамен», — рассказал Карпенко.

Министр также кратко прокомментировал изменения, которые планируют внести в новую редакцию Кодекса об образовании. «Говорить о глобальных изменениях я бы не стал. Глобальных потрясений наша система не требует», — отметил он, добавив, что Кодекс будет размещен сайте Минобра, и пригласив всех к обсуждению.

В частности министр призвал не спекулировать на поправке, позволяющей на местах решать вопрос о возможности учебы в школе пятилетних детей, так как и сейчас могут пойти в школу те, кому шесть исполнится до 30 сентября, просто процедура получения разрешения для родителей более сложна и длительна.

Отвечая на вопрос о влиянии Болонского процесса на утечку мозгов из Беларуси, Карпенко подчеркнул, что риски такие есть, но в то же время участие в процессе «открывает дополнительные возможности для нашей страны — в том числе по экспорту услуг».

«Но мы должны четко понимать приоритеты наших интересов. А интерес такой: кадры, которые мы готовим за бюджет, должны обеспечивать работу нашей экономики», — резюмировал Карпенко.