На портале госслужбы занятости появилась вакансия с рекордной зарплатой
Общество
16 января 2017
АА
На информационном портале госслужбы занятости появилась вакансия с рекордной для этого сайта зарплатой более 6 тысяч долларов в эквиваленте.
фото: Myfin.by.
Минское предприятие «Мэйс», расположенное в Первомайском районе, ищет на постоянную работу высококвалифицированного инженера-проектировщика и предлагает ему получать 12 095 рублей в месяц. Это около 6200 долларов по нынешнему курсу, пишет Myfin.by.
Требования к соискателю: высшее образование, стаж работы по специальности более 7 лет, в том числе за границей, образование ПГС (руководство инженерными работами), английский язык на уровне advanced и отсутствие нарушений трудовой дисциплины.
Следующая по зарплатной привлекательности вакансия в базе данных госслужбы – художник-дизайнер компьютерной графики от компании «Вайзор Геймз» – 7 800 рублей.
Замыкает тройку позиция генерального директора. Его ищет предприятие «Велком АЦС». Предлагаемая зарплата – 6 431 рубль.
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