ЕК выделит Беларуси семь миллионов евро на нелегальных мигрантов
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 января 2017
АА
Европейская комиссия выделит семь миллионов евро для реализации проекта международной технической помощи «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов».
Финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между Министерством внутренних дел Беларуси, Европейской комиссией и Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь. Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне, сообщила пресс-служба МВД.
Международная техническая помощь под реализацию указанного проекта будет предоставлена Европейским союзом через Представительство МОМ в Республике Беларусь. Партнерами МВД выступят Госпогранкомитет, МИД, Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов.
Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах – незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.
Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК.
Сформирована рабочая группа для организации работы по проекту. В нее вошли эксперты из МВД, ГПК и Представительства МОМ в Республике Беларусь.
Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.
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