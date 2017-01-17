Минобразования выделит не менее 100 грантов в 2017 году
Общество
17 января 2017
АА
Министерство образования Беларуси планирует выделить не менее 100 грантов для молодых ученых в 2017 году.
"Министерство образования проводит конкурс для выделения грантов молодым ученым. В Год науки мы планируем выделить аспирантам и молодым ученым как минимум 100 грантов на проведение исследований по актуальным проблемам", - сообщил первый заместитель министра образования Вадим Богуш.
Одна из важнейших задач Фестиваля молодежной вузовской науки - стимулирование интереса и привлечение молодежи к научной деятельности, пишет БЕЛТА.
"В течение года у молодых ученых была возможность пообщаться со старшими коллегами и представить свои собственные разработки. Они могли обсудить проблемные вопросы, показать себя и найти перспективы для дальнейшего профессионального роста. Думаю, все эти цели достигнуты", - отметил первый замминистра.
Он подчеркнул, что важно уделять внимание проблеме внедрения научных разработок на практике. В фестивале приняли участие как аспиранты, так и студенты.
"Сегодня на выставке можно было увидеть, что курсовые работы студентов воплощаются в реальные решения, изделия, алгоритмы, программы. Помимо робототехники, молодые ученые очень большой интерес проявляют к сфере информационных технологий. Актуальны конструирование, радиоэлектроника, химия новых материалов, оптоэлектроника", - рассказал Вадим Богуш.
Первый замминистра отметил, что в последние годы наблюдается прирост желающих при приеме в аспирантуру.
"У молодых людей есть желание заниматься наукой. Но профессия ученого - это, конечно, призвание. Кроме того, в современной науке особую роль играют не одиночки, а команды многопрофильных специалистов, которые умеют посмотреть новым взглядом на проблему и найти нестандартные решения", - добавил он.
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