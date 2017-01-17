Почему Конгресс исследователей Беларуси «переезжает» в Варшаву?

Международный Конгресс исследователей Беларуси в 2017 году состоится не в Каунасе, где проходили предыдущие шесть конгрессов, а в Варшаве.

Организаторы надеются, что организация мероприятия на новом месте позволит привлечь к нему большее число экспертов из европейских стран. «Эта идея достаточно долго обсуждалась оргкомитетом. С одной стороны, есть много плюсов при проведении конгресса в одном городе – и организационных и технических. Однако есть и минусы, связанные с тем, что появляется угроза замыкания сообщества, что может препятствовать расширению его содержания. Для того, чтобы развивалось сотрудничество с экспертами из других стран, требуется движение. Основная причина проведения конгресса в Варшаве – желание привнести в него что-то новое», -- сказал в интервью Thinktanks.by директор института политических исследований «Палiтычная сфера», координатор конгресса Андрей Казакевич.

По его словам, с Каунасским Университетом Витовта Великого, который был партнером Международного Конгресса исследователей Беларуси с момента его основания, сохраняются тесные отношения. «Университет остается основным партнером мероприятия. Перенос места проведения был полностью с ним согласован, сотрудничество с ним будет продолжаться и при проведении конгресса в Варшаве», -- сообщил Андрей Казакевич. С польской стороны основным академическим партнером конгресса станет Collegium Civitas, который специализируется на социально-политических дисциплинах и много работает со студентами из Восточной Европы.

Андрей Казакевич рассказал, что организаторы уже неоднократно обсуждали возможность хотя бы раз провести конгресс в другом городе, чтобы обогатить его новыми академическими партнерами, участниками, идеями и техническими новациями. Организаторы рассчитывают, что новое место сможет привлечь большее число участников из Польши и Западной Европы, не вызвав при этом больших изменений в составе и численности представителей Беларуси. «Мы надеемся, что сможем подключить к конгрессу тех людей, которые не доехали бы до Каунаса из-за неудобной логистики», -- пояснил Казакевич.

На сегодняшний день неизвестно, какие именно темы могут быть привнесены в повестку дня мероприятия в результате переезда. «Мы оставляем старую схему: структура конгресса будет определена по результатам сбора заявок. Как и раньше, тематику будет определять не оргкомитет, а сами исследователи. О приоритетных темах конгресса можно будет говорить только после завершения сбора заявок (10 марта 2017 года – Thinktanks.by)», -- отметил Казакевич.

При этом он более подробно прокомментировал темы социально-политического блока, поскольку сам является экспертом в этой сфере: «Здесь много внимания будет уделено не только региональным, но и мировым процессам, связанным с кризисом демократии, процессам радикализации и ростом политического популизма. Данные тренды кардинальным образом меняют расклад сил на европейском континенте, с ними связаны новые вызовы и перспективы».

Пока что не совсем ясно, как изменится состав участников после переноса конгресса в Варшаву. Организаторы рассчитывают найти новые каналы выхода на исследователей Беларуси и Восточной Европы, которые работают за пределами нашей страны.