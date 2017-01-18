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Собраны заявки на должность ректора ЕГУ

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 17 января 2017

АА

17 января официально завершился приём заявок на должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.

Собраны заявки на должность ректора ЕГУ

По итогам Международного конкурса на должность ректора ЕГУ было получено 29 заявок, сообщили "Ежедневнику" в пресс-службе университета.

Отбор кандидатов на должность ректора будет проводиться уполномоченным Комитетом по отбору.

Международный конкурс на на замещение должности ректора осуществляется от имени ЕГУ консалтинговым агентством «MercuriUrval» под эгидой Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития.

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