Собраны заявки на должность ректора ЕГУ

17 января официально завершился приём заявок на должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.
По итогам Международного конкурса на должность ректора ЕГУ было получено 29 заявок, сообщили "Ежедневнику" в пресс-службе университета.
Отбор кандидатов на должность ректора будет проводиться уполномоченным Комитетом по отбору.
Международный конкурс на на замещение должности ректора осуществляется от имени ЕГУ консалтинговым агентством «MercuriUrval» под эгидой Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития.
В Гомельской области выявлено 5636 неиспользуемых объектов недвижимости. Таков результат обследования эффективности использования недвижимого имущества, в том числе жилищного фонда, всех форм собственности, завершившегося в регионе.
Суд Жодино огласил приговор в отношении членов преступной группы, которая на протяжении продолжительного времени, совершала на заводе "БелАЗ" хищение запасных частей для последующей реализации в Россию.
Европейская комиссия выделит семь миллионов евро для реализации проекта международной технической помощи «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов».
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец потребовал обеспечить уборку снега в Минске в течение ближайших двух суток. Соответствующее распоряжение он отдал сегодня во время оперативного совещания в мэрии.
Совет министров утвердил график этапов строительства объектов недвижимого имущества, необходимых Министерству обороны для размещения и функционирования воинских формирований и военизированных организаций Вооруженных Сил.
В Гомельской области выявлено 5636 неиспользуемых объектов недвижимости. Таков результат обследования эффективности использования недвижимого имущества, в том числе жилищного фонда, всех форм собственности, завершившегося в регионе.
В результате анализа данных лабораторного мониторинга текущего года Россельхознадзором выявлен профиль риска, связанный с поставками птицеводческой продукции из белорусских СЗАО «Серволюкс» и его филиала «Серволюкс Агро».
Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским в понедельник на встрече с главой Администрации Специального автономного района Гонконг Лян Чжэньином достигла договоренности о взаимной отмене виз.
Суд Жодино огласил приговор в отношении членов преступной группы, которая на протяжении продолжительного времени, совершала на заводе "БелАЗ" хищение запасных частей для последующей реализации в Россию.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.