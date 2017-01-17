Топ-15 учительских специальностей в белорусских школах
Общество
17 января 2017
АА
Тренд на европеизацию Беларуси можно усмотреть в том, что больше всего преподавателей в белорусских школах – это учителя иностранных языков.
На основании данных Белстата о численности учителей в учреждениях общего среднего образования по специальности и уровню образования на начало 2016/17 учебного года, Thinktanks.by составил количественный рейтинг преподавателей в белорусских школах. На первых позициях преподаватели тех предметов, которых насчитывается больше всего в школах, гимназиях и лицеях нашей страны. Всего же их (без руководителей и совместителей) насчитывается 72 тысячи человек.
Оказывается, в подавляющем отрыве от остальных находятся учителя иностранных языков (14 285 человек). Их почти 20% от общего числа всех белорусских школьных наставников. Объясняется это большой нагрузкой на преподавателей иняза. Стоит напомнить, что очень часто для ведения таких предметов класс разделяется на группы и в результате с ним работает не один, а два учителя.
На втором месте по численности – учителя математики (7 399 человек), что учитывая белорусскую школьную программу, вполне логично.
На третьем месте в Беларуси по численности – учителя русского языка (7 080 человек), а на четвертом – белорусского (7 062 человек). Причем преподавателей русского языка в школах страны всего на 18 человек больше, чем учителей беларускай мовы. Впрочем, наличие такого статистического паритета у некоторых опытных работников образования, с которыми удалось побеседовать корреспонденту Thinktanks.by, вызывает удивление.
Замыкают пятерку самых популярных учительских специальностей Беларусифизруки (6 458 человек).
Отметим, что если бы топ составлялся по уровню образования, то на первом месте оказались бы учителя химии, 100% из которых закончили вузы.
Топ-15 учительских специальностей в белорусских школах
№
Численность учителей по основной специальности (без руководителей и совместителей)
Всего, человек
Из них имеют образование, процентов
высшее
среднее специальное
72 006
94,4
5,3
1
иностранных языков
14 285
94,1
5,6
2
математики
7 399
99,6
0,1
3
русского языка и литературы
7 080
99,7
0,2
4
белорусского языка и
литературы
7 062
99,3
0,5
5
физической культуры
6 458
91,7
7,8
6
истории и других общественных дисциплин
4 588
99,6
0,2
7
трудового обучения
3 996
79,8
20,0
8
физики
3 325
99,6
0,2
9
музыки и пения
2 941
69,1
30,6
10
химии
2 883
99,4
0,0
11
биологии
2 660
99,2
0,2
12
основ информатики и вычислительной техники
2 561
99,0
0,5
13
географии
2 481
99,6
0,3
14
изобразительного искусства
1 032
88,4
11,5
15
допризывной медицинской подготовки
526
93,0
6,8
Еще 2 729 учителей по всей Беларуси преподают другие предметы (без совместительства), неучтенные данным рейтингом.
На начало 2016/2017 учебного года в республике насчитывалось 3 155 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся в них более 982 тыс. человек, что на 13 тыс. (на 1,4%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.
Численность учителей в дневных учреждениях общего среднего образования (включая совместителей) в текущем учебном году составила 116,1 тыс. человек. На одного учителя (включая совместителей) приходится в среднем 8 учеников, в городских школах – 10 учеников, в сельских – 5 учеников.
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