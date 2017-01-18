Почему демотивированы белорусские чиновники?

Сегодня чиновники избегают принимать решения из-за боязни ответственности. Не мотивирует инициативу и не поощряет ответственность сегодня в первую очередь сама система, считают эксперты.

Эксперты признают, что сегодняшний госаппарат неэффективен. Белорусские чиновники пассивны, боятся брать на себя ответственность в принятии решений.

На взгляд руководителя специального проекта «Кошт урада» Владимира Ковалкина, решать проблему эффективности госаппарата нужно начинать с того уровня, где принимаются решения, а значит с высшего управленческого звена.

«Сегодня почему-то если все идет успешно, происходит приватизация этого успеха высшим госаппаратом. При этом, когда приходит проблема, во всем становятся виноваты среднее и низкое управленческие звенья», – пояснил эксперт.

Владимир Ковалкин полагает, что именно здесь и кроется корень проблемы, связанный с демотивацией и нежеланием чиновников брать на себя ответственность: «За бездействие их может и пожурят, но сильно не накажут, и уж точно не посадят, а вот за принятое решение могут прийти контролирующие органы, найти еще нарушения, вменить штрафы и грозить тюрьмой».

«На мой взгляд, сегодняшняя система никак не мотивирует инициативу и не поощряет ответственность, – отметила и академический директор BEROC Екатерина Борнукова. – В жизни чиновника много негативной мотивации и страха, что, конечно, не способствует инициативности. Кроме того, невысокие зарплаты приводят к отрицательному отбору – в чиновники все чаще идут не самые способные».

Скорее всего, в целом, проблема неэффективности госаппарата лежит изнутри, в той жесткой системе вертикали власти, когда все ресурсы и все полномочия принимать решения сосредоточены наверху. Так, нормальной практикой менеджмента не только в системе госуправления, но и бизнеса является передача принятия решений на самый низкий уровень, который только способен принять это решение.

Очевидно, что самый простой способ раскрепостить сегодня чиновников – передать им полномочия на самый низкий уровень.

Поможет ли сокращение чиновников?

Как считают эксперты, сокращения чиновников также не смогут решить проблему эффективности госаппарата. Да и количество персонала должно соответствовать той нагрузке, которую она несет.

Как полагает Екатерина Борнукова, сокращение чиновников без соответствующего сокращения их функций вряд ли могут привести к повышению эффективности. Скорее всего тот же самый объем работы придется выполнять меньшему количеству людей, а значит качество работы чиновников снизится, а на инициативность просто не останется времени.

«Смогут повысить эффективность сокращения только там, где сейчас избыточное количество чиновников, но, насколько мне известно, сокращают без оглядки на оптимальное количество», – отметила эксперт.

То, что сокращения в Беларуси проводятся чисто механически и на идеологической основе, и есть главная проблема оптимизации системы госорганов, считает Владимир Ковалкин. По его словам, все предыдущие волны сокращений проводились традиционно по головам, под них не ложилась никакая научная база, не проводились исследования функций госаппарата.

На взгляд Владимира Ковалкина, о каком-то точном числе госслужащих можно бы было говорить, если была бы проведена ревизия функций, которую они выполняют, и той нагрузки, которую они несут. «Тогда можно было бы заявлять, что чиновников много и их надо сокращать, или наоборот, их не хватает в Беларуси», – пояснил он.

Эксперт вообще считает, что тема сокращения чиновников довольно популярная в нашей стране. Особенно когда усугубляется социально-экономическая ситуация, кризис идей на высшем уровне власти. В риторике президента появляются ноты недовольства чиновниками, которые выставляются дармоедами, людьми, которые жируют на народные деньги и ничего хорошего для общества не делают, поэтому их нужно быстрее прижать и защитить от них народ.

Государство как сервис

К тому же, что особенно важно, по мнению экспертов, белорусскому госаппарату давно пора избавиться от патерналистского склада, при котором государство смотрит на своих граждан как на неразумных детей, в отношении которых оно принимает некие меры: в чем-то ограничивает, что-то регулирует.

«Чтобы госаппарат был эффективен и пользовался популярностью у граждан, нужно изменить само это отношение, причем с самого верха», – сказал Владимир Ковалкин.

По его словам, государство должно себя воспринимать как некую крупную корпорацию, наподобие хорошего банка, которая оказывает услуги. И это сервисный подход оказания услуг даст гораздо больше преимуществ, чем обычные сокращения, уверен эксперт.

«Это уже будет современное государство, работающее по принципу: государство как сервис, а не как регулятор либо руководитель чего-то, – констатировал Владимир Ковалкин. – И пока этот слом в голове высшего госаппарата не произойдет, говорить, что что-то принципиально в Беларуси в этой сфере изменится, сегодня не приходится».