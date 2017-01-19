За порнографию в Беларуси в прошлом году осуждено 300 человек
Общество
18 января 2017
АА
Большинство осуждено за хранение с целью распространения или распространение порнографических материалов через интернет.
фото: Numerama
За изготовление и распространение порнографии (статья 343 Уголовного кодекса) в 2016 году осуждено 321 человек. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
Большинство были осуждены по второй части статьи. В 152 случаях суд принял решение об условном неприменении наказания, в 125 — применена отсрочка исполнения наказания. Остальным осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до пяти лет, ограничения свободы, мер воспитательного характера, исправительных работ либо штрафа.
19 человек осудили за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 343−1 УК).
Таким образом, за совершение преступлений, предусмотренных статьями 343 и 343−1 УК, в 2016 году было осуждено 340 человек. Это больше, чем годом раньше, — в 2015 году за такие преступления осудили 225 лиц.
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