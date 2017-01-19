Литва недовольна составом миссии МАГАТЭ на БелАЭС

Миссия SEED МАГАТЭ, которая в эти дни работает в Беларуси, была приглашена для изучения ситуации на БелАЭС не в полном объеме, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
фото: tut.by
Так он прокомментировал переписку с генсеком МАГАТЭ Юкии Амано, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.
По данным литовского ведомства, представители МАГАТЭ «подтвердили, что Беларусь принимает неполную миссию SEED 16−20 января». «Принимающая сторона определила объем работы миссии, а не МАГАТЭ,», — сообщает сайт МИД Литвы.
«Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь избирательно применяет стандарты ядерной безопасности. Это неприемлемо, — отметил Линкявичюс, — Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции».
Литовский министр прогнозирует, что власти затем распространят лишь позитивные результаты работы миссии, введя в заблуждение свое общество и другие страны.
По мнению Линкявичюса, такой подход Минска означает, что ему есть что скрывать.
МИД Литвы далее поясняет, что приехавшая миссия МАГАТЭ не будет анализировать такие ключевые вопросы как критерии для выбора площадки под строительство станции, воздействие на окружающую среду и проводились ли сейсмические исследования.
13 января стало известно о грядущем визите в Беларусь миссии МАГАТЭ по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий (миссии SEED). В МИД Беларуси подчеркнули, что приглашение таких миссий — добровольная инициатива Минска для повышения доверия к нашей первой АЭС и шаг навстречу пожеланиям Литвы. Об итогах своего визита миссия должна рассказать завтра, 20 января.
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