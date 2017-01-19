Пользователи интернета выразили восхищение новым роликом МЧС

Эпичный ролик ко Дню спасателя, который отмечается в Беларуси 19 января, был высоко оценен зрителями.

Видеозапись под названием "Прожить одну жизнь — спасти тысячу" опубликована МЧС на своем канале в Youtube.

"Это просто прекрасно. И могло бы стать трейлером к хорошему фильму. Пусть МЧС поработают немного на Беларусфильме, а?﻿", — написал один из комментаторов.

"Шикарно, в России фильмы хуже снимают, чем этот ролик. Белорусам респект", - написал еще один зритель из России.