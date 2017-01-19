Пользователи интернета выразили восхищение новым роликом МЧС
19 января 2017
Эпичный ролик ко Дню спасателя, который отмечается в Беларуси 19 января, был высоко оценен зрителями.
Видеозапись под названием "Прожить одну жизнь — спасти тысячу" опубликована МЧС на своем канале в Youtube.
"Это просто прекрасно. И могло бы стать трейлером к хорошему фильму. Пусть МЧС поработают немного на Беларусфильме, а?", — написал один из комментаторов.
"Шикарно, в России фильмы хуже снимают, чем этот ролик. Белорусам респект", - написал еще один зритель из России.
-
По итогам прошлого года в столице введено в эксплуатацию 777,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов при плановом задании — 735,0 тыс. кв. м.
-
Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг.
-
Миссия SEED МАГАТЭ, которая в эти дни работает в Беларуси, была приглашена для изучения ситуации на БелАЭС не в полном объеме, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
-
Оттепель и гололедица осложнят ситуацию на дорогах.
-
Сейчас жители страны компенсируют более 60 процентов.
-
Сегодня частные компании активно приходят в систему ЖКХ. Считается, что данное новшество поможет развить конкурентную среду, а также встряхнуть саму систему.
-
Минский тракторный завод объявил о начале программы промышленного туризма. Ознакомится с историей предприятия и узнать, чем сегодня живет МТЗ, смогут организованные группы.
-
С наступлением холодов на белорусских улицах умерли почти 50 человек. Министерство здравоохранения отмечает, что некоторые из них погибли от переохлаждения, а другие от обострения хронических болезней.
-
В деревне под Молодечно женщина принесла в фельшерско-акушерского пункт антибиотик и попросила его себе вколоть, после чего быстро скончалась.
-
Счета за отопление в январе вырастут, однако правительство намерено сделать так, "чтобы не было резкого скачка".
-
Продолжается суд над рэкетирами из Марьиной Горки, которых обвиняют в жестоком вымогательстве денег у местных бизнесменов. Свидетели и обвиняемый говорят о давлении правоохранительных органов и ложных показаниях.
-
Большинство осуждено за хранение с целью распространения или распространение порнографических материалов через интернет.
-
За 1,5 тысячи евро мужчина организовывал нелегальный везд пяти человек в Польшу.
-
В почтовое отделение № 47 с минувшей пятницы приходят и звонят люди, в основном пенсионеры, получившие поддельные почтовые извещения с круглым штампом и идентичным текстом.
-
Сегодня чиновники избегают принимать решения из-за боязни ответственности. Не мотивирует инициативу и не поощряет ответственность сегодня в первую очередь сама система, считают эксперты.
-
17 января официально завершился приём заявок на должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.
-
Международный Конгресс исследователей Беларуси в 2017 году состоится не в Каунасе, где проходили предыдущие шесть конгрессов, а в Варшаве.
-
Тренд на европеизацию Беларуси можно усмотреть в том, что больше всего преподавателей в белорусских школах – это учителя иностранных языков.
-
Министерство образования Беларуси планирует выделить не менее 100 грантов для молодых ученых в 2017 году.
-
В Гомельской области выявлено 5636 неиспользуемых объектов недвижимости. Таков результат обследования эффективности использования недвижимого имущества, в том числе жилищного фонда, всех форм собственности, завершившегося в регионе.
-
Белорусскую электрическую разработку будут использовать на основе автомобиля "БелДжи".
-
По итогам прошлого года в столице введено в эксплуатацию 777,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов при плановом задании — 735,0 тыс. кв. м.
-
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
-
Итальянские спасатели обнаружили тела 30 погибших в отеле, на который накануне сошла лавина.
-
За 2016 год 66% поступлений или 6,6 млрд. рублей в консолидированный бюджет столицы обеспечили 56756 организаций негосударственного сектора.
-
ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов в Беларуси, но констатировала ряд системных проблем
Ермошина: около 4 тысяч избирателей не донесли бюллетени до урн
«Некоторые улучшения» при «серьезных проблемах» - США дали оценку выборам в Беларуси
Президент Беларуси обсудил результаты парламентских выборов с главой Администрации
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.
-
-
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-