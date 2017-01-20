На БелАЭС готовятся начать монтаж корпуса реактора
Общество
20 января 2017
АА
На Белорусской АЭС готовятся к монтажу прибывшего корпуса реактора, судьбу неиспользованного корпуса реактора решит генподрядчик (т.е. российская сторона).
фото: belta.by
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.
"Корпус реактора доставлен на площадку строительства АЭС. В настоящее время генеральным подрядчиком подготовлено и согласовано с генеральным конструктором и всеми заинтересованными организациями техническое решение по его применению на энергоблоке №1", - сообщил Михаил Михадюк.
В ближайшее время будет проведен входной контроль данного корпуса в соответствии с регламентом, и по его результатам генподрядчик приступит к монтажным работам. Подготовительные работы для монтажа уже ведутся.
Говоря о судьбе неиспользованного корпуса, с которым в прошлом году случился инцидент, Михаил Михадюк отметил: "Этот вопрос решается сегодня генподрядчиком".
Белорусская АЭС - проект по строительству атомной электростанции типа ВВЭР-1200, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт.
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