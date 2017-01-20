Первое ядерное топливо для БелАЭС поступит в конце 2018 года

Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк заявил, что первая партия ядерного топлива для Островецкой АЭС поступит в конце 2018 года.

"Подрядчик, российская сторона, должен поставить ядерное топливо для первой загрузки энергоблоков и первой перезагрузки. Для первого энергоблока ядерное топливо будет поставлено в конце 2018 года", - сказал Михадюк на пресс-конференции в Минске, пишет Интерфакс.

По его словам, в настоящее время белорусская сторона совместно с генподрядчиком разрабатывает дополнительное соглашение, в котором оговариваются все условия поставки ядерного топлива на БелАЭС. "Там очень много вопросов, которые надо тщательно отработать" – добавил замминистра.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").