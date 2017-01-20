Первое ядерное топливо для БелАЭС поступит в конце 2018 года
Общество
20 января 2017
АА
Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк заявил, что первая партия ядерного топлива для Островецкой АЭС поступит в конце 2018 года.
фото: belrynok.by
"Подрядчик, российская сторона, должен поставить ядерное топливо для первой загрузки энергоблоков и первой перезагрузки. Для первого энергоблока ядерное топливо будет поставлено в конце 2018 года", - сказал Михадюк на пресс-конференции в Минске, пишет Интерфакс.
По его словам, в настоящее время белорусская сторона совместно с генподрядчиком разрабатывает дополнительное соглашение, в котором оговариваются все условия поставки ядерного топлива на БелАЭС. "Там очень много вопросов, которые надо тщательно отработать" – добавил замминистра.
Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
20 января в Минске состоялась пресс-конференция по итогам работы экспертов службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций атомных объектов с учетом внешних угроз (SEED-миссия), которая прошла 16—20 января на БелАЭС.
С наступлением холодов на белорусских улицах умерли почти 50 человек. Министерство здравоохранения отмечает, что некоторые из них погибли от переохлаждения, а другие от обострения хронических болезней.
Продолжается суд над рэкетирами из Марьиной Горки, которых обвиняют в жестоком вымогательстве денег у местных бизнесменов. Свидетели и обвиняемый говорят о давлении правоохранительных органов и ложных показаниях.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.