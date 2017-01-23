К общественным работам за год привлекли 55 тысяч человек
Общество
23 января 2017
АА
Власти перевыполнили план по привлечению безработных к общественным работам в 2016 году. Для всех официально зарегистрированных безработных установлена обязательная месячная норма.
фото: Sochi.com
В Беларуси в прошедшем году количество участников общественных работ выросло на 10% - до 55,8 тыс. человек, передает БЕЛТА со ссылкой на управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.
Госпрограмма о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы предусматривала, что общественные работы в 2016 году должны быть организованы для 42,7 тысяч граждан.
Однако власти успешно перевыполнили план – на 30% по республике. Больше всех отличились Гомельская и Витебская области, в которых работало на 40% больше безработных, чем было запланировано. Самые скромные результаты показал Минск (привлечено всего 3,4 тыс. человек).
По закону, безработные обязаны участвовать в общественных работах, чтобы получать пособие по безработице. При желании поработать на благо общества могут и незанятые граждане, а также работники в вынужденных отпусках по инициативе нанимателя без сохранения заработной платы
За работу предполагается оплата.
Для некоторых категорий граждан участие в общественных работах является необязательным.
Финансирование мероприятий по организации работ производится не только за счет средств Фонда социальной защиты населения, но и за счет средств нанимателей. Сколько денег ушло на организацию, не уточняется.
Программа предусматривает, что в нынешней пятилетке к общественным работам нужно привлечь 208,2 тыс. человек
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