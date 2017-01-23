Прокуратура обнаружила коррупцию в Научно-практическом центре НАН по земледелию

Проверка установила, что директор подчиненной организации неоднократно выезжал в Польшу в рабочее время.

Директор РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» использовал служебное положение при решении вопросов, затрагивающих его личные интересы, передает пресс-служба генпрокуратуры.

Нарушение состоит в том, что директор вместе со своей супругой, работающей ведущим экономистом в этой же организации, неоднократно выезжал в Польшу в рабочее время. При этом они не получали права право на краткосрочный отпуск или отгулы, а также не направлялись в командировки.

Вместе с тем дни нахождения их за границей учитывались как рабочие, что стало основанием для необоснованного начисления им заработной платы.

Проверка также установила, что директор указанного предприятия предоставлял своей супруге отгулы при отсутствии для этого правовых оснований.

Прокуроры сделали вывод о ненадлежащей организации работы по противодействию коррупции и отсутствию должного контроля за деятельностью должностных лиц со стороны руководства РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».

Генеральному директору РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» внесено представление. В результате 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Директору и ведущему экономисту РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» уменьшен трудовой отпуск на количество дней прогулов, а также с них взыскана сумма необоснованно начисленной им заработной платы.