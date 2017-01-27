Как выбрать шкаф-купе правильно?

Выбирая шкаф-купе, стоит обращать внимание на следующие параметры:
Размер модели. Прежде чем приобретать модель «купе», необходимо определиться с его местоположением в доме или квартире;
Дизайн шкафа. Сегодня эти шкафы можно встретить в самых разнообразных комплектациях. Некоторые модели бывают оснащены зеркалами, другие имеют фотопечать на дверцах;
Конфигурация шкафа-купе. Встроенные и корпусные виды шкафов могут быть наделены разным количеством отсеков, полок и ящиков. У шкафов-купе отличается и механизм открывания дверей;
Дополнительные опции. К таким опциям относят подсветку, нишу для пылесоса, выдвижные ящики и штанги.
ДСП, металл, стекло и пластик – те материалы, которые используют при изготовлении шкафов чаще всего. Конструкции с металлическими элементами являются более износоустойчивыми, чем модели с пластиковыми деталями. Стекло, ротанг и зеркала служат украшением, но также прибавляют изделию вес. Поэтому модели с их применением должны иметь усиленные крепления.
Популярные места для размещения шкафов-купе
Шкафы класса «купе», обычно, приобретают для спален и гостевых комнат. Поскольку они вместительны, за их красивыми дверцами можно спрятать от лишних глаз все, что не принято хранить на виду. Постельное белье, бытовая техника, вещи и документы найдут свое место на полках такого шкафа.
Шкафы-купе устанавливают и в прихожих. Там они заменяют целые гардеробные. В них удобно хранить теплые вещи и обувь. В этих шкафах прекрасно умещаются различные инструменты, рыболовные снасти, спортивный инвентарь.
Конструкции шкафов-купе и их преимущества
Шкафы купе бывают: угловыми, встроенными и корпусными. Каждый вариант имеет свои преимущества. Например, угловой шкаф-купе экономит место в квартире, встроенная модель «сливается» с общим интерьером, а корпусный шкаф-купе довольно мобилен.
Выбирать конструкцию шкафа нужно исходя из своих потребностей и возможностей помещения. Если в комнате имеется ниша, то она – идеальное место для встроенного шкафа. Когда шкаф-купе хочется сделать изюминкой интерьера, при его покупке делают акцент на дизайне.
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