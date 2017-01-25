Милиционеров в тихих и спокойных городах на улицах станет меньше
Общество
24 января 2017
АА
На улицах городов с «высоким уровнем общественного порядка» МВД хочет уменьшить число милиционеров. Кроме того ведомство видит необходимость оптимизировать ряд своих подразделений.
фото: tut.by
Об этом по итогам доклада Александру Лукашенко рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.
«Количество находящихся на улицах сотрудников органов внутренних дел там, где возможно, мы уменьшим, поскольку необходимости в них сегодня нет, — рассказал Игорь Шуневич. — Если общественный порядок в данном конкретном регионе, городе или населенным пункте достаточно благополучный, мы видим, что там сотрудник не нужен, он там и не будет находиться. Это наблюдается в некоторых регионах страны сегодня, по некоторым направлениям нашей служебной деятельности. Мы все это учитываем и кладем в основу оптимизации в том числе и такой подход».
Руководитель ведомства обратил внимание, что в стране сейчас благополучный уровень борьбы с преступностью. В связи с этим Министерство внутренних дел, может позволить себе оптимизацию.
«Произведены расчеты, — отметил министр. — Предложения внесены главе государства соответствующей комиссией, которая работала в МВД. Со своей стороны мы видим необходимость в оптимизации целого ряда наших подразделений, которые считаем избыточными сейчас».
Вместе с тем, добавил Игорь Шуневич, Александр Лукашенко поставил задачу провести оптимизацию гармонично, чтобы не ослабить ведомство, учесть все возможные в будущем аспекты криминогенной ситуации и сохранить профессиональное ядро сотрудников.
Президент подтвердил свое решение оставить сэкономленные в результате оптимизации деньги в распоряжении министерства. Их можно будет направлять как на материальное вознаграждение сотрудников, так и на совершенствование материально-технической базы подразделений.
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