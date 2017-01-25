Синоптики объявили на 25 и 26 января оранжевый уровень опасности из-за идущих в страну морозов
Общество
24 января 2017
АА
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 и 26 января из-за резкого похолодания, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
фото: vorrobei.blogspot.com.by
В среду, 25 января, по северо-восточной половине страны, а в четверг, 26 января, на большей части территории республики ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает БЕЛТА.
По информации синоптиков, 25 января будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, ночью по востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 6−12 мороза, по юго-западной половине будет от нуля до минус 5 градусов.
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