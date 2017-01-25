Белорусский наркоконтроль нашел похищенную в России картину Ивана Шишкина

Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси пресекли деятельность международного канала по поставке кокаина, экстази и гашиша в нашу страну, которая также торговала похищенными шедеврами.

При задержании у злоумышленников изъята крупная партия наркотиков и картина известного русского художника Ивана Шишкина.

Как сообщила пресс-служба МВД, в конце прошлого года оперативники ГУНиПТЛ МВД получили информацию о группе лиц, организовавших поставку наркотиков и психотропов из России в Беларусь. К работе были подключены подразделения наркоконтроля ГУВД Мингорисполкомаи и УВД Минского облисполкома.

Правоохранителям было известно, что в январе т.г. ожидается поставка очередной партии «товара» из России и одновременный возврат в Москву неустановленной дорогостоящей картины.

Задержание при поддержке бойцов СПБТ «Алмаз» состоялось 16 января 2017 года, когда наркотик прибыл в Беларусь и было установлено его местонахождение, а также место встречи курьеров, причастных к переправке картины.

В гараже, который арендовал организатор этого криминального бизнеса – 36-летний житель агрогородка Ждановичи, обнаружены и изъяты 552 таблеток экстази, почти 250 г кокаина и свыше 300 г гашиша.

В автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину. Осмотрев ее, сотрудники наркоконтроля обратили внимание на надпись «И. Шишкин. 1897 г.». Предположив, что это может быть подлинник, проверили все поступавшие ориентировки и направили запрос в Интерпол. Подозрения подтвердились. Картина художника Шишкина И.И. «Лес.Ели.» (1897 год, холст, масло, размер 60х82 см) была похищена в 2013 году неизвестными лицами из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области Российской Федерации. Тогда в результате разбойного нападения вместе с указанной картиной были похищены работы художников Константина Коровина («Рыболов») и Станислава Жуковского («Первый снег»).

По предварительной информации, картину «Лес.Ели.» привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. До этого она неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. А буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву и продано там гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.

По оценкам специалистов стоимость данной картины на аукционах может достигать 2 млн долларов США, но поскольку легально сбыть картину невозможно, злоумышленники готовы были продать ее за сумму, намного ниже реальной.

Химики-эксперты ГКСЭ в кратчайшие сроки дали заключение о том, что изъятые вещества и таблетки являются наркотиками и психотропами. Это позволило своевременно передать материалы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Минским и Центральным (г. Минска) районными отделами СК Республики Беларусь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которой предварительно признали ее подлинность. По словам начальника отдела по противодействию межгосударственному наркотрафику ГУНиПТЛ МВД Александра Высоцкого, работа по установлению лиц, причастных к похищению картин из Вязниковского историко-художественного музея и задержанию организатора наркоканала из Москвы проводится совместно с ГУУР МВД Беларуси и правоохранительными органами России.