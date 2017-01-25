Белорусский наркоконтроль нашел похищенную в России картину Ивана Шишкина
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 января 2017
АА
Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси пресекли деятельность международного канала по поставке кокаина, экстази и гашиша в нашу страну, которая также торговала похищенными шедеврами.
При задержании у злоумышленников изъята крупная партия наркотиков и картина известного русского художника Ивана Шишкина.
Как сообщила пресс-служба МВД, в конце прошлого года оперативники ГУНиПТЛ МВД получили информацию о группе лиц, организовавших поставку наркотиков и психотропов из России в Беларусь. К работе были подключены подразделения наркоконтроля ГУВД Мингорисполкомаи и УВД Минского облисполкома.
Правоохранителям было известно, что в январе т.г. ожидается поставка очередной партии «товара» из России и одновременный возврат в Москву неустановленной дорогостоящей картины.
Задержание при поддержке бойцов СПБТ «Алмаз» состоялось 16 января 2017 года, когда наркотик прибыл в Беларусь и было установлено его местонахождение, а также место встречи курьеров, причастных к переправке картины.
В гараже, который арендовал организатор этого криминального бизнеса – 36-летний житель агрогородка Ждановичи, обнаружены и изъяты 552 таблеток экстази, почти 250 г кокаина и свыше 300 г гашиша.
В автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину. Осмотрев ее, сотрудники наркоконтроля обратили внимание на надпись «И. Шишкин. 1897 г.». Предположив, что это может быть подлинник, проверили все поступавшие ориентировки и направили запрос в Интерпол. Подозрения подтвердились. Картина художника Шишкина И.И. «Лес.Ели.» (1897 год, холст, масло, размер 60х82 см) была похищена в 2013 году неизвестными лицами из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области Российской Федерации. Тогда в результате разбойного нападения вместе с указанной картиной были похищены работы художников Константина Коровина («Рыболов») и Станислава Жуковского («Первый снег»).
По предварительной информации, картину «Лес.Ели.» привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. До этого она неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. А буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву и продано там гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.
По оценкам специалистов стоимость данной картины на аукционах может достигать 2 млн долларов США, но поскольку легально сбыть картину невозможно, злоумышленники готовы были продать ее за сумму, намного ниже реальной.
Химики-эксперты ГКСЭ в кратчайшие сроки дали заключение о том, что изъятые вещества и таблетки являются наркотиками и психотропами. Это позволило своевременно передать материалы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Минским и Центральным (г. Минска) районными отделами СК Республики Беларусь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которой предварительно признали ее подлинность. По словам начальника отдела по противодействию межгосударственному наркотрафику ГУНиПТЛ МВД Александра Высоцкого, работа по установлению лиц, причастных к похищению картин из Вязниковского историко-художественного музея и задержанию организатора наркоканала из Москвы проводится совместно с ГУУР МВД Беларуси и правоохранительными органами России.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД столицы задержан минчанин, который на своем участке выращивал марихуану.
УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного исполнителя отдела принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Международная неправительственная организация Transparency International представила Индекс восприятия коррупции за 2016 год (Corruption Perceptions Index 2016). Беларусь поднялась в рейтинге сразу на 28 позиций.
По данным Национального статистического комитета, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го уменьшилась на 2,6%, а в целом по итогам прошлого года сократилась на 4%.
Министерству образования поручено до 2020 года обновить действующие и разработать новые образовательные стандарты для «наиболее полного обеспечения потребности экономики в квалифицированных кадрах с учетом изменений, происходящих на рынке труда».
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 и 26 января из-за резкого похолодания, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Парламентские слушания по вопросу отмены смертной казни могут пройти в Беларуси в конце 2017 года. Об этом стало известно на заседании политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Суд Минска приступил к допросу свидетелей по скандальному уголовному делу, обвиняемыми по которому проходят бывшие руководители ГПО "Минскстрой", обвиняющиеся в обмане дольщиков на 17,6 млрд неденоминированных рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД столицы задержан минчанин, который на своем участке выращивал марихуану.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.