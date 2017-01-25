Мининформ ограничил доступ к ряду интернет-ресурсов
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 января 2017
АА
Министерство информации ограничило доступ к ряду интернет-ресурсов за ненадлежащую рекламу, распространение наркотиков и экстремизм.
Так, в соответствии с уведомлением Министерства внутренних дел ограничен доступ к двум информационным ресурсам, размещенным в доменной зоне .ru и .com, содержащим сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.
Также на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к информационному ресурсу blogistar2016.ru за размещение ненадлежащей рекламы препарата DiabetNot.
Приказом Министерства информации от 23.01.2017 ограничен доступ к информационному ресурсу sputnikipogrom.com.
Основанием послужило решение суда Центрального района г.Минска о признании экстремистскими материалами информационной продукции, размещенной на информационном ресурсе sputnikipogrom.com.
Данное решение суда было принято с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма.
В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку их национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Беларуси.
Распространение таких информационных сообщений запрещено в соответствии со статьей 38 Закона ”О средствах массовой информации“.
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