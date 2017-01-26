За 2016 год белорусская таможня пресекла 1.4 тыс. попыток поставок в Россию санкционной продукции
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 января 2017
АА
Белорусскими таможенниками в 2016 году выявлено более 1,4 тыс. правонарушений, связанных с незаконными поставками плодоовощной продукции в Россию в обход принятых санкций.
С момента введения Российской Федерацией запретов на ввоз отдельных категорий товаров белорусскими таможенниками выявлено более 1,4 тыс. административных правонарушений, связанных с организацией незаконных поставок таких товаров в Россию, сообщила пресс-служба ГТК.
Подобные нарушения в большинстве своем пресекались оперативниками при проведении специальных мероприятий. Партии фруктов и овощей следовали без соответствующих товаросопроводительных документов либо под видом иной продукции. Нередкими были случаи, когда в документах пунктом разгрузки товара значился город на территории Беларуси, а транспортное средство останавливали на выезде из страны.
В результате работы в данном направлении таможенниками изъято более 13 тыс. тонн плодоовощной продукции, незаконно перемещаемой по территории ЕАЭС, на общую сумму свыше 18,2 млн белорусских рублей.
В 2016 году таможенными органами возбуждено 7 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу товаров, входящих в так называемый «санкционный» перечень.
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