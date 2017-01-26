Глава Администрации президента подтвердила курс на 500 долларов средней зарплаты
Общество
26 января 2017
АА
Поручение президента о доведении средней зарплаты по стране до 500 долларов, по словам Натальи Кочановой, должно выполняться беспрекословно.
фото: gp.by
Об этом руководитель Администрации заявила вчера во время встречи с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината, передает БЕЛТА.
"Заработная плата в среднем по стране должна быть 500 долларов. Эта задача, поставленная главой государства, должна выполняться беспрекословно. И сегодня это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации", - сказала Наталья Кочанова.
По ее словам, сейчас госорганы работают над реализацией поручения президента.
Качанова напомнила, что в Минске средняя зарплата уже достигла данной величины. Средний показатель по стране – 801 рубль.
Глава Администрации также напомнила о еще одном приоритете властей - создании рабочих мест. По словам Кочановой, задание на 2016 год (50 тыс. рабочих мест) «выполнено и даже перевыполнено».
При этом Кочанова подчеркнула, что каждое предприятие должно стремиться к рентабельной работе, приоритетом остается экспорт.
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