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Линкявичюс о БелАЭС: Факты искажаются

Общество

26 января 2017

АА

В эфире радиостанции Ziniu radijas министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что информация, предоставляемая белорусской стороной, не соответствует реальному положению дел.

Линкявичюс о БелАЭС: Факты искажаются

фото: ru.delfi.lt

"Факты искажаются. Информация по вопросам безопасности атомной станции предоставляется Беларусью избирательно", - цитирует выступление министра ТАСС. На основе избирательно поданных фактов белорусская сторона, по словам Линкявичюса, "очень любит делать обобщенные выводы об успешности всего проекта".

Министр прокомментировал итоги миссии МАГАТЭ, которая работал в Беларуси с 16 по 20 января. По словам Линкявичюса, Литва ставит общие выводы о безопасности станции под сомнение. "Эксперты оценивают только те сегменты, которые указаны Беларусью", - пояснил министр.

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