СМИ: задержан известный предприниматель Александр Кнырович

О задержании бизнесмена стало известно в четверг, 26 января. Само задержание, по неофициальной информации, произошло накануне.

Эту информацию порталу TUT.BY сообщили неофициальные источники и бизнес-среде, а также родственники Александра.

Какие обвинения предъявлены соучредителю группы компаний «Сармат-СТИ» , неизвестно. Следственный комитет информацию о задержании Кныровича не подтвердил.

Александр Кнырович известен в Беларуси своими выступлениями и публикациями о проблемах белорусского бизнеса, в том числе — собственного.

В частности, предприниматель сетовал на огромную задолженность государственных заказчиков в строительном секторе. Так, в одном из выступлений Кнырович назвал цифру в 1,5 миллиона долларов, которые ему должны объекты ЖКХ за поставку продукции только в Минской области еще с 2015 года.

