СМИ: задержан известный предприниматель Александр Кнырович
Общество
26 января 2017
АА
О задержании бизнесмена стало известно в четверг, 26 января. Само задержание, по неофициальной информации, произошло накануне.
фото: myfin.by
Эту информацию порталу TUT.BY сообщили неофициальные источники и бизнес-среде, а также родственники Александра.
Какие обвинения предъявлены соучредителю группы компаний «Сармат-СТИ» , неизвестно. Следственный комитет информацию о задержании Кныровича не подтвердил.
Александр Кнырович известен в Беларуси своими выступлениями и публикациями о проблемах белорусского бизнеса, в том числе — собственного.
В частности, предприниматель сетовал на огромную задолженность государственных заказчиков в строительном секторе. Так, в одном из выступлений Кнырович назвал цифру в 1,5 миллиона долларов, которые ему должны объекты ЖКХ за поставку продукции только в Минской области еще с 2015 года.
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