Снова о 500. Президент предложил скептикам уйти из власти, а бизнесу - платить сотрудникам больше
Общество
26 января 2017
АА
По его словам, зарплата в 500 долларов - это не заоблачная цифра и не популизм.
фото: nn.by
Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками 26 января, передает БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, то поскольку в декабре прошлого года средняя зарплата превысила 400 долларов, достичь 500 будет реально.
Скептикам, которые, по словам президента, есть и в правительстве, Лукашенко предложил просто оставить должности: "Невозможно - клади портфель и уходи. Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям".
Отдельно Лукашенко остановился на зарплатах в частном секторе: "Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо, олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить?».
«Много не прошу, - подчеркнул Лукашенко. – 500 долларов. Вот надо выйти на 500, а дальше пускай люди стараются, больше давить не буду".
Президент выразил обеспокоенность, что многие исследования белорусских ученых так и не смогли обрести практическую значимость. Научные разработки должны служить людям, а не пылиться на полках, подчеркнул Лукашенко.
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