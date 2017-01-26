Страшно далеки. Лукашенко обеспокоен невостребованностью разработок белорусских ученых

Президент выразил обеспокоенность, что многие исследования белорусских ученых так и не смогли обрести практическую значимость. Научные разработки должны служить людям, а не пылиться на полках, подчеркнул Лукашенко.

В этом смысле Год науки, который объявлен 2017 год, по мнению Лукашенко, должен стать знаковым и по-настоящему переломным. Об этом президент заявил сегодня на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам.

Глава государства подчеркнул, что речь не идет о масштабных мероприятиях или открытиях. Главная задача – придать отрасли новое значение и обновить ее структуру. Лучшие научные разработки должны служить людям, а не пылиться на полках, заявил президент.

Лукашенко обозначил главные проблемы белорусской науки. Это невостребованность экономикой специальностей, по которым готовят соискателей ученых степеней. Далеко не все исследования как по техническим и естественно-научным, так и по гуманитарным дисциплинам имеют прикладную значимость.

Президент подчеркнул, что по этому поводу им принято радикальное решение. "Никто сегодня в стране не может отказаться от освоения или внедрения результатов научных исследований. И если этого внедрения нет, значит, виноваты руководитель Академии наук и все институты, министр образования, люди, курирующие это направление в правительстве. Виноваты только они. Не имеют права производственники отказаться от перспективных разработок. Перспективные или нет, решает фактически руководитель Академии наук, и он несет за это ответственность. Поэтому данный вопрос решен раз и навсегда, и вы ученые его больше не поднимайте передо мною. Есть специалисты, которые оценят перспективность разработок", - резюмировал президент.

Проблемой остается также нежелание молодежи делать карьеру в науке. При этом имеется ряд перспективных направлений, где это остро необходимо: атомная энергетика, космическая и биотехнологическая отрасли.

Еще одной важной миссией науки, по мнению Лукашенко, является создание опоры для государственной идеологии. "Нам просто необходимо аргументированное, беспристрастное мнение компетентных специалистов. Особенно сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость нашего государства", - пояснил президент.

Александр Лукашенко убежден, что надо "критически и рационально, по-деловому взглянуть на эффективность действующей модели управления наукой в нашей стране".