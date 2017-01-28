Беларусь проведет испытания собственного гранатомета

Беларусь в этом году проведет испытания гранатомета собственного производства. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает БЕЛТА.

Гурулев рассказал о некоторых планах предприятий комитета на 2017 год. "Мы в этом году будем испытывать свой, "доморощенный" гранатомет, противотанковый ракетный комплекс", - проинформировал Сергей Гурулев.

Кроме того, Гурулев сообщил, что Беларусь приступает к производству легкобронированных машин различного предназначения и класса. По его словам, эти машины будут представлены в этом году на параде в Минске.