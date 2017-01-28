Беларусь проведет испытания собственного гранатомета
Общество
27 января 2017
АА
Об этом 27 января сообщил глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев.
фото: reporter.by
Беларусь в этом году проведет испытания гранатомета собственного производства. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает БЕЛТА.
Гурулев рассказал о некоторых планах предприятий комитета на 2017 год. "Мы в этом году будем испытывать свой, "доморощенный" гранатомет, противотанковый ракетный комплекс", - проинформировал Сергей Гурулев.
Кроме того, Гурулев сообщил, что Беларусь приступает к производству легкобронированных машин различного предназначения и класса. По его словам, эти машины будут представлены в этом году на параде в Минске.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия "Бизнес центра Дана" и Торгового дома "Дана Мол" в рамках проекта "Маяк Минска".
В Минске в 2016 году перевыполнено задание по вводу площадей в жилищном фонде после капитального ремонта, сообщил генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов на заседании Мингорисполкома.
Президент выразил обеспокоенность, что многие исследования белорусских ученых так и не смогли обрести практическую значимость. Научные разработки должны служить людям, а не пылиться на полках, подчеркнул Лукашенко.
Минский городской исполнительный комитет установил фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению: субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание ЖКУ.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия "Бизнес центра Дана" и Торгового дома "Дана Мол" в рамках проекта "Маяк Минска".
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.