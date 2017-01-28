Лукашенко о громком задержании бизнесмена: Он сейчас плачется о помиловании
Общество
27 января 2017
АА
Александр Лукашенко рассказал, какие претензии у властей к известному бизнесмену.
фото: zautra.by
На встрече с представителями местной власти, президент прокомментировал информацию о задержании известного бизнесмена и блогера, основателя группы компаний "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича, пишет БЕЛТА.
"Этот вопрос был на контроле, и я поручил без всяких отсрочек и боязни раскрутить его. Как окунулись - там сотни тысяч долларов вертится. Обнаружили всю темную бухгалтерию. Самое главное, он же сейчас плачется о помиловании, готов возмещать ущерб, признав свою вину. Снисхождения к жуликам никакого не будет. Вор должен сидеть в тюрьме - вот такую резолюцию я наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности. Все, кто к этому причастен, будут сидеть", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что также необходимо изучить работу руководителей районов, где совершаются подобные преступления. "Почему они допустили? Почему они закупали продукцию по завышенным ценам? - задал вопрос президент. - Суть этого преступления: покупали для ЖКХ продукцию по завышенным ценам, эту завышенную цену делили между теми, кто покупал, кто был посредником. Повязали десятки людей взятками. Открывали счета в России, Литве, Латвии. Туда гнали деньги, оттуда чемоданами вывозили или на карточке и делили здесь. Целая преступная схема. Какое здесь может быть снисхождение к этим людям, какое помилование?".
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