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Одно название. Фирменные магазины ТД "Легпром" просят граждан помочь с новой вывеской

Общество

27 января 2017

АА

Специализирующийся на продаже продукции отечественного легпрома торговый дом объявил конкурс на новое название своих магазинов.

Одно название. Фирменные магазины ТД "Легпром" просят граждан помочь с новой вывеской

фото: ru.foursquare.com

Новая вывеска должна появиться у магазинов «АБВ», которые расположены в Минске на ул.Романовская Слобода и на Партизанский проспекте. Магазин «АБВ 1» недавно открылся после ремонта. С изменением внешнего облика магазина изменился стиль продаж, ассортимент и коллектив магазина, сообщили в "Беллегпроме".

Торговый дом приглашает граждан направлять свои предложения по новому названию магазина. Победителю обещают вознаграждение.
 

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