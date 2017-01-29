Как белорусы будут прощаться с Александром Тихановичем

Стали известны подробности прощания с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем, который умер 28 января в Минске.

В понедельник, 30 января в храме Александра Невского (ул. Козлова, 11) в 7.45 начнется заупокойная литургия, после нее состоится отпевание (ориентировочно 8.45). Гражданская панихида пройдет в Белорусской государственной филармонии с 11.00 до 14.00, сообщила в своем инстаграме дочь артиста Анастасия Тиханович, сообщает TUT.BY.

Сегодня у продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича (ул. Пулихова, 23) минчане оставляют цветы. Поплавская, которую известие о смерти мужа застало в Израиле, уже находится в Минске.