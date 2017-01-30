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Экс-глава «Мотовело» Муравьев приговорен к одиннадцати годам лишения свободы
30 января 2017
Бизнесмен, один из бывших владельцев завода "Мотовело", Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы. Приговор оглашен сегодня в суде Фрунзенского района Минска.
фото: news.21.by
Александр Муравьев приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Муравьев был задержан сотрудниками КГБ в начале июня 2015 года. Он пытался вылететь из минского аэропорта в столицу Австрии, где находится офис его инвестиционной компании ATEC. В 2007 году зарегистрированный в Австрии ATEC Holding приобрел "Мотовело".Бизнесмену было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.209, ч.4 ст.16 и ч.4 ст.210, ч.4 ст.16 и ч.2 ст.243, ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК.
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