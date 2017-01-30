Проходит прощание с Александром Тихоновичем

30 января Беларусь прощается с народным артистом Александром Тихановичем, который умер 28 января в Минске на 65-м году жизни.
фото: tut.by
В понедельник, 30 января, в храме Александра Невского на улице Козлова, 11 в 7.45 началась заупокойная литургия, после нее состоялось отпевание. Храм Александра Невского на Военном кладбище, где сегодня прощались с Александром Тихановичем, был выбран не случайно. Артист, квартира которого находится в районе ЦУМа, был не только прихожанином этого храма, но и певчим.
Храм был полон людей, на литургии и отпевании присутствовала вся семья, в том числе и внук Ваня. Проститься с артистом приехали также друзья и коллеги по цеху. Одним из первых — Руслан Алехно.
Митрополит Филарет обратился с речью к близким артиста — Ядвиге и Анастасии. Он сказал, что скорбит вместе с ними о безвременной кончине Александра Тихановича. Митрополит также сказал, что жизнь Александра «была далека от глянца, но был человеком талантливым и светлым» и оказал немало помощи приходу, поддерживая немощных и болящих.
После этого траурная процессия отправилась в Белорусскую государственную филармонию, где состоится гражданская панихида. Она пройдет с 11.00 до 14.00, проститься с артистом смогут все желающие.
Народный артист Беларуси будет похоронен на Московском кладбище.
Напомним, о том, что жизнь Александра Тихановича под угрозой, стало известно во вторник после его госпитализации в реанимацию 10-й клинической больницы. Близкие певца до последнего верили, что все еще обойдется. Он и сам, кажется, верил, даже настоял, чтобы его супруга Ядвига летела в Израиль — там был запланирован концерт.
В пятницу, 27 января, народному артисту стало хуже, и семья через православных волонтеров попросила всех поддержать его молитвой всем святым, «чтобы послали силы и восстановилось дыхание».
В шесть утра субботы, 28 января, Александра Тихановича не стало. Ядвигу Поплавскую эта новость застала в Израиле. В этот же день она прилетела в Минск.
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