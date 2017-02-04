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СК Беларуси помог пресечь деятельность международного киберпреступного синдиката

Общество

30 января 2017

АА

При участии Следственного комитета пресечена деятельность международного киберпреступного синдиката, осуществлявшего свою деятельность на территории Европы и Азии, сообщается на сайте ведомства.

СК Беларуси помог пресечь деятельность международного киберпреступного синдиката

фото: sk.gov.by

Пять членов международной организованной преступной группы арестованы и трое из них осуждены в результате масштабной операции, проведенной правоохранительными органами стран Европы и Азии при поддержке Европейского центра борьбы с киберпреступностью Европола, сообщает Следственный комитет Беларуси со ссылкой на Европол. 

Деятельность организованной преступной группы заключалась в проведении тщательно спланированных атак на банкоматы, в результате которых участники получали все содержавшиеся в них деньги. 

Способы совершения преступления были достаточно сложны и включали в себя использование ряда хакерских программ, вредоносного программного обеспечения и мошеннических методов. 

Один участник группы был задержан румынской национальной полицией, три — Бюро уголовных расследований Тайваня (впоследствии они были осуждены на пять лет лишения свободы), еще один — Следственным комитетом Беларуси. 

В некоторых случаях часть украденных обналиченных денег была частично возвращена. 

Расследования по делу проводились с начала 2016 года. 

Члены организованной преступной группы являются гражданами ряда стран Европы, которые были вовлечены в противоправную деятельность в интернете. Большинство из них — граждане нескольких стран, что позволяло им легко перемещаться по всему миру и совершать преступления. 

Ущерб, нанесенный банкам, составил примерно 3 млн евро. 

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