МАРТ будет жестко контролировать рекламу в интернете
Общество
31 января 2017
АА
Более 50% ненадлежащей рекламы в 2016 году размещалось в интернете, заявила начальник сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.
"Многие рекламодатели ненадлежащей рекламы считают, что интернет неподконтролен Министерству антимонопольного регулирования и торговли и местным органам власти. Это не так. Информация, которая размещается на сайтах, является рекламой и подпадает под действие закона "О рекламе". В 2016 году нарушения в интернете занимали большую долю в общем количестве выявленных нарушений законодательства о рекламе - 54%", - отметила Инна Гаврильчик.
При этом она отметила, что нарушения в отношении рекламы лекарственных средств и БАДов выявляются относительно нечасто, пишет БЕЛТА.
"Это небольшое количество случаев, и нам с ними удается оперативно справляться благодаря помощи Министерства здравоохранения, которое нас оперативно информирует о найденных сайтах, на которых размещается ненадлежащая реклама", - пояснила Инна Гаврильчик.
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