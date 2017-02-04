Совмин утвердил список товаров, регулируемых исполкомами

Постановлением Совета министров от 27 января 2017 года № 81 утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года.

Также внесены изменения в постановление правительства от 17 января 2014 года № 35.

В частности, согласно документу, в названный перечень вошли такие товары, как свежий картофель, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый.

При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

Настоящее постановление принято в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 ”О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь“ и Протоколом об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Документ вступает в силу после его официального опубликования.