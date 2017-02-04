Россия желает принимать участие в контроле за прибывающими иностранцами в аэропорту Минска

В России озабочены последствиями введения Беларусью безвизового режима на пятидневный срок для граждан 80 стран, поскольку данное решение затрагивает и интересы России ввиду отсутствия на границе двух стран пограничного контроля.

Так, директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов (Россия) назвал принятое решение о безвизовом въезде «демаршем со стороны Беларуси».

«Как в Минске смогут контролировать каждого приезжающего иностранца все пять дней? – отметил он в ходе видеомоста, посвященного обсуждению введения Беларусью безвизового въезда для 80 стран. – Вот прилетает человек на пять дней, садится на любой вид транспорта и через несколько часов он в Москве и делает там, что угодно. И нас это беспокоит». Также он отметил, что Беларусь, которая входит в Союзное государство вместе с Россией, почему-то сегодня в одностороннем порядке принимает решение о безвизовом въезде.

И хотя заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что сам по себе шаг по введению Беларусью безвизивого режима пока еще не представляет существенной опасности для России, он уверен, что в данных условиях следут ввести дополнительный контроль со стороны российских спецслужб в Национальном аэропорту Минск. Потому как, на его взгляд, белорусский аэропорт может стать окном возможностей для враждебного проникновения.

«В данной ситуации теоретически существует возможность того, что лица, которые поддерживают радикальные взгляды, могут попасть на территорию Беларуси, а затем проникнуть на территорию России и осуществить тут различные недружественные акты, в том числе и террористические», – сказал он.

«В том же случае, если Беларусь введет впоследствии безвизовый режим со странами ЕС, на взаимной основе либо в одностороннем порядке, а у России подобного режима не будет, возникнет вопрос о необходимости осуществления контроля на границе России и Беларуси», – добавил эксперт.

В свою очередь белорусские эксперты предлагают «не искать проблемы там, где их нет».

По словам эксперта в области национальной безопасности Александра Тищенко (Беларусь), введение пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств никаких рисков для России не представляет.

По его словам, аэропорт – наиболее контролируемое место пересечения границы и система контроля в Национальном аэропорту Минск еще более серьезная, чем при визовом въезде. «Человек проходит фильтрацию с точки зрения работы с базами. Все проблемные лица, находящиеся в белорусских и российских базах, проходят через фильтр этих баз», – сказал он. Поэтому, по его словам, говорить о том, что кто-то «проблемный» может проникнуть на территорию России – вещь надуманная.

Также он добавил, что меры безопасности, которые предпринимаются на территории Беларуси и на границе двух стран, адекватны той обстановке, которая складывается.

Нужно также отметить, что российские эксперты в целом констатировали, что белорусско-российские отношения в последнее время испортились и испытывают кризис, и речь здесь не только в том, что Беларусь приняла решение о безвизовом режиме для иностранцев.

На взгляд Богдана Безпалько, вполне возможно потребуется коренной пересмотр отношений между двумя странами на более прагматичной основе.

Также напомним, что в недавно представленном выпуске Белорусского внешнеполитического индекса, эксперты BISS констатируют о нерешенности проблем между нашими странами по условиям поставок газа и нефти, а также по вопросам, связанным с границами полномочий Россельхознадзора в отношении поставок белорусских продуктов питания. Эксперты отмечают, что в конце прошедшего года российско-белорусские отношения ухудшились до абсолютного минимума за последние пять лет и сегодня найти сферу, в которой вовсе не было бы разногласий между странами, достаточно непросто.