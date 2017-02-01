Российским спортсменам придется сменить гражданство при выступлении за Беларусь
Общество
01 февраля 2017
АА
Идея депутата российской Госдумы, как обойти запрет на выступление легкоатлетов, не сработает.
Если российские легкоатлеты надумают выступать на международных соревнованиях под белорусским флагом, то им придется сменить гражданство. Так председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский в беседе с агентством БЕЛТА прокомментировал идею депутата российской Госдумы Евгения Федорова.
Российский политик придумал, как обойти запрет, наложенный Международной федерацией легкой атлетики на российских спортсменов за грандиозный допинг-скандал. Он сослался на то, что Беларусь и Россия имеют общее Союзное государство. Поэтому россияне, не замешанные в допинг-скандале, могли бы выступать под белорусским флагом. Свое предложение Федоров, по его словам, переслал Александру Лукашенко, который возглавляет Национальный Олимпийский комитет.
Девятовский на это заметил, что выступать за Беларусь без смены гражданства невозможно. При смене гражданства спортсмен должен выдержать карантин — от одного до трех лет. Эта процедура может быть меньше, если свое согласие даст Международная федерация легкой атлетики.
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