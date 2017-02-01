В Беларуси создадут перечень лиц, которым нельзя играть в казино
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
01 февраля 2017
АА
Для ведения перечня «Мониторинговому центру по игорному бизнесу» компетентные органы будут предоставлять доступ к налоговым тайнам.
фото: goldsvet.org
Вести перечень лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх, будет «Мониторинговый центр по игорному бизнесу».
Данная норма содержится в Постановлении Совмина от 30 января 2017 года № 82. В нем урегулированы некоторые вопросы, связанные с деятельностью в сфере игорного бизнеса.
В частности, документ открывает «Мониторинговому центру по игорному бизнесу» доступ через компетентные органы к сведениям, составляющим налоговую тайну. Доступ к такой информации центру необходим для ведения перечня лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.
В документе значатся и иные организации, которым компетентные органы могут предоставить сведения, составляющие налоговую тайну. Это ОАО ”Единое расчетное и информационное пространство“(для осуществления расчетов безналичных жилищных субсидий в соответствии с законодательством), и ”Белорусские облачные технологии“(для организации работ по функционированию системы налоговых счетов-фактур по НДС).
КГБ при получении взятки в размере 2 тыс. долларов задержан с поличным начальник Могилевского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Василий Иваницкий.
По материалам следствия, 56-летний бывший руководитель унитарного предприятия с марта по декабрь 2015 года неправомерно привлекал работников структурных подразделений и технику для строительства частного дома на земельном участке своих родных.
Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.
Более 50% ненадлежащей рекламы в 2016 году размещалось в интернете, заявила начальник сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.
Постановлением Совета министров от 27 января 2017 года № 81 утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года.
Правоцентристская коалиция белорусской оппозиции 15 марта собирается провести в столице «Марш нетунеядцев» за отмену декрета о социальном иждивенчестве. Сегодня организаторы подали в Мингорисполком заявку на проведение акции
Специалисты-химики Государственного комитета судебных экспертиз подготовили русско-английскую версию Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь.