В Конго потерпел аварию вертолет с тремя белорусами на борту
Общество
01 февраля 2017
АА
На борту потерпевшего аварию в Демократической Республике Конго вертолета находились трое белорусов, их жизни вне опасности.
Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на представителя посольства России в этой африканской стране Олега Илышева, сообщает БЕЛТА.
"В районе Рутшуру провинции Северное Киву, где упали два вертолета, были плохие погодные условия. Туман, дождь, был сильный порывистый ветер. На борту одного из вертолетов находились трое членов экипажа, граждан Беларуси. Все они выжили при падении, в настоящее время находятся в госпитале в городе Гома. Их жизни ничего не угрожает", - рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Демократической Республике Конго Олег Илышев.
Крушение вертолетов произошло еще в минувшую пятницу, но подробной и конкретной информации было немного. Известно, что белорусы находятся в африканской стране как частные лица. Сейчас белорусские дипломаты пытаются получить сведения об инциденте из официальных источников.
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