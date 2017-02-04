61 процент россиян чувствует себя в Беларуси, как дома

Большинство опрошенных центром россиян (40%) в основном плохо относятся к США, 9% очень не любят штаты. Около трети (35%) респондентов в основном хорошо относятся к этой стране, а 2% — очень хорошо. Затруднились ответить 14% опрошенных, пишет РИА «Новости».

К Евросоюзу у граждан РФ похожее отношение. Около трети (38%) опрошенных относятся к нему в основном плохо, а 9% — очень плохо. По мнению 37% респондентов, они в основном хорошо относятся к ЕС, 2% — очень хорошо. При этом 14% не определились со своим отношением к альянсу.

Основное количество опрошенных "Левадой" россиян (39%) в основном плохо относятся к Украине, 15% — очень плохо. Противоположного мнения придерживается примерно треть респондентов: 31% относится в основном хорошо, а 2% — очень хорошо. Тринадцать процентов опрошенных затруднились ответить.

Около половины россиян (53%) не считают Украину заграницей, противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных. Треть россиян (33%) считают заграницей Беларусь, для 61% эта страна ей не является. Мнения россиян касательно Грузии разделились: 48% считают ее заграницей, 44% — нет.

При этом, треть россиян (29%) абсолютно не согласна с тезисом, что Россия должна всеми силами удерживать под своим контролем бывшие республики СССР. Скорее не согласны с этим 36% респондентов, каждый пятый (19%) скорее согласен, а 6% полностью согласны.

Социологи опросили 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.