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Русская православная церковь вспомнит 100-летие начала гонений

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 02 февраля 2017

АА

С этой целью создан организационный комитет, в который вошли и представители белорусского экзархата.

Русская православная церковь вспомнит 100-летие начала гонений

pravmir.ru

Решение было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

Председателем оргкомитета избран митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а от белорусского экзархата его членом стал епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, говорится на сайте БПЦ. 

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